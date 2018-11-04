Albayrak'ın yardımcıları Türk Telekom'a atandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iki yardımcısı, Ojer Telekom’a (OTAŞ) ait A Grubu hisselerini temsilen Türk Telekom (TT) Yönetim Kuruluna atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iki yardımcısı, Ojer Telekom’a ( OTAŞ ) ait A Grubu hisselerini temsilen Türk Telekom (TT) Yönetim Kuruluna atandı. TT’den KAP’a yapılan bildirime göre şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Rami Aslan, M. Abou Chakra ve N. Sulaiman A Al Nasser tüm görevlerinden istifa etti.

Bu kapsamda Aslan’ın yerine Albayrak’ın yardımcısı Bülent Aksu, Chakra’nın yerine yine Albayrak’ın yardımcısı Nureddin Nebati ve Nasser’in yerine STC Gulf Investment Holding 3 SPC Yönetim Kurulu Üyesi Faisal Mohammed Aldughaither atandı.

OTAŞ’ın TT’deki yüzde 55’lik hissesinin, kredilerin ödenmemesi nedeniyle OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınmasına geçen ağustosta Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan onay çıkmıştı.