-ALBAYRAK'IN HAYALİ GALATASARAY'A UÇAK ALMAK İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Galatasaray Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Albayrak, "Kendi hesabımda para biriktiriyorum. Tek hayalim, Galatasaray Kulübü'ne özel bir uçak almak" dedi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından Sefaköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ''Küçük İstanbul Buluşmaları'' organizasyonunun konuğu olan Abdürrahim Albayrak, lise öğrencileriyle bir araya gelirken, yöneltilen soruları yanıtladı. Abdürrahim Albayrak, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle beraber, yeni bir oluşumla taraftarını kucaklayan, bütün takımlarla barış içinde olan bir yönetimin geleceğini umut ettiğini aktarırken, ''Ben de büyük bir ihtimalle Ünal Aysal yönetiminde görev alacağım'' ifadesini kullandı. Albayrak, bu konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünal Aysal'ın listesine girip girmeyeceğinin henüz kesinlik kazanmadığına dikkati çekti. -''HEDEFİM GALATASARAY'A UÇAK ALMAK''- Diğer yandan, öğrencilerle yaptığı söyleşide, kendisinin nasıl bir Galatasaraylı olduğunun bilindiğine dikkati çekerken, büyük hayalini de açıkladı. Albayrak, kendisinin Galatasaray'la ilgili bir hayali olduğunu anlatırken, ''Kendi hesabımda para biriktiriyorum. Tek hayalim, Galatasaray Kulübü'ne özel bir uçak almak'' diye konuştu. -CİM BOM'DA SEÇİM TAKVİMİ Galatasaray Kulübü'nde 7 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Adnan Polat başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu, daha önce basın toplantısıyla açıkladığı seçim takvimini kulübün internet sitesinden de üyelerine duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçim kongresinde kulüp başkanlığı, yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerinin yanı sıra, denetim, disiplin ve sicil kurulu asil ve yedek üyelikleri için de oy kullanılacak.