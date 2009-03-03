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Spor

Albayrak'ın Bordeaux sevinci

03 Mart 2009 02:00

Galatasaray, UEFA Kupası 3. Tur rövanş maçında Fransa'nın Bordeaux takımını, Ali Sami Yen Stadı'nda 4-3 mağlup etti ve bir üst tura çıkmayı başardı.

Albayrak'ın maç heyecanı - VİDEO

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, 3-3'lük maçın 90. dakikasında Sabri'nin attığı golle adeta çılgına döndü.

Doktorunun maça gitmesini yasaklaması nedeniyle, karşılaşmayı Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz ile birlikte ofisinde izleyen Abdürrahim Albayrak, galibiyet golü ile birlikte havalara uçtu. Albayrak'ın bir ara televizyonu da öptüğü görüldü.

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