Albayrak'ın Bordeaux sevinci

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, 3-3'lük maçın 90. dakikasında Sabri'nin attığı golle adeta çılgına döndü.Doktorunun maça gitmesini yasaklaması nedeniyle, karşılaşmayı Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz ile birlikte ofisinde izleyen Abdürrahim Albayrak, galibiyet golü ile birlikte havalara uçtu. Albayrak'ın bir ara televizyonu da öptüğü görüldü.