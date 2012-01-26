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Spor

Albayrak'dan transfer isyanı İSTANBUL (A.A)

26 Ocak 2012 01:42

-Albayrak'dan transfer isyanı İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Albayrak, transferde sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Albayrak, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ''transferde kime ellerini atsalar'' kapıyı 5 milyondan açtıklarını belirterek, ''Sonra 10'a ve 15'e çıkıyorlar'' dedi. Kulüp olarak bu paraları toplayamayacaklarını ifade eden Abdürrahim Albayrak, şöyle konuştu: ''Alıcı olduğumuzu tahmin ettiklerinde 10 milyona çıkıyorlar. Transferde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu şartlarda nasıl transfer yapacağımızı merak ediyorum. Gece gündüz çalışıyoruz. Başkanımız Ünal Aysal bizzat çalışıyor. Bize de tam yetki verdi. Hocamızın raporu doğrultusunda çalışıyoruz. Hoca da bu paralardan kaçan bir yapıya sahip. Bu kadroyu 17-18 milyon avroya oluşturduk.'' Ligde 4-0 mağlup ettikleri Ankaragücü karşısında duygusal anlar yaşadıklarını kaydeden yönetici Albayrak, ''Duygusal bir maçtı. Taraflı-tarafsız herkes Ankaragücü'nün yanında. Soyunma odasında, maç öncesinde ve sonrasında duygusal anlar yaşandı. 4-0 iyi galibiyet. Yolumuza devam ediyoruz. 50 puan yaptık'' dedi.

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