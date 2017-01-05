Albayrak'a attığı mesajın ardından trollerin hedef aldığı esnaf: Marksist-Leninist ne bilmiyorum, milliyetçiyim!

İstanbul başta olmak üzere son haftalarda yaşanan elektrik kesintileri Organize Sanayi Bölgeleri’nde bulunan esnafı da zor durumda bırakıyor. Pek çok vatandaş duruma sosyal medyadan tepki gösterirken İkitelli’de bir şirketi bulunan esnaf Şehmus Seven, Enerji Bakanı Berat Albayrak’a attığı mesaja sosyal medya trollerinin verdiği cevaplar ile bir anda ünlü oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Şehmus Seven, kendi adıyla kurduğu bir şirketin sahibi. İstanbul İkitelli OSB’de faaliyet gösteriyor. Şirketi 2 yıl kadar önce kurdu. Seven, 7 çalışanıyla birlikte yedek parça ticareti yapıyor. Seven’i sosyal medyada tartışma konusu yapan ise geçtiğimiz hafta yaşanan elektrik kesintileri oldu.Yoğun kış koşulları nedeni ile yaşanan kesintiler, Gebze, Dilovası, Çerkezköy gibi önemli sanayi bölgeleri yanı sıra, binlerce şirketin faaliyet gösterdiği İkitelli OSB’deki şirketleri de vurdu.

Sorunu bakana bildirdi

Şehmus Seven de, yaşadıkları sorunu gündeme getirmek için Twitter hesabında Enerji Bakanı Berat Albayrak’a yönelik bir tweet attı. Seven mesajında “Sayın Bakanım İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 gündür elektrik verilmiyor zararımız çok büyük yardımcı olur musunuz” dedi.

Olanlar da bundan sonra oldu.

Bazı troll hesaplar Seven’e yönelik mesaj atmaya başladı. Kimi Seven’i İsrail ajanı olmakla kimi, üst aklın parçası olmakla suçladı.

Tek takipçim vardı

Seven ise yaşadıklarına şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

“Ben öyle Twitter’a giren biri de değilim. Bu olaydan önce tek bir takipçim vardı. Kimse takip etmez ki beni. Şimdi artmış. Ben o gün basit bir sorunu dile getirdim. 5 gün üst üste elektrik yoktu ve birkaç gün daha gelmeseydi buradaki tüm esnaf çok ciddi zarar görürdü.

"Marksist-Leninist ne bilmiyorum, milliyetçiyim"

Sayın Bakan’a yönelik yazdığım o mesajdan sonra kimi, İsrail ajanı olduğumu söyledi, kimi Marksis-Leninist olduğumu söyledi! Oysa Marksis-Leninist nedir onu da bilmiyorum. Biri bu Esad’ın ajanı diyor, biri İsrail ajanı mısın diyor.

Ben, elektrik yok diyorum adam diyor ki sen vatanı mı böleceksin.

Anlamıyorum ki!. Sadece elektrik istedim ben. Milliyetçi bir insanım. Yedi tane sigortalı çalışanım var. Vergimi, sigortamı günü gününe ödeyen biriyim.”