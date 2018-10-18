Albayrak: Yeni bir hikâye yazacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız" dedi.

Albayrak, TOBB Sanayi Odaları Konseyi'nde birlik başkanlarıyla reel ekonomiye ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Albayrak, "Bugün TOBB Sanayi Odaları Konseyi'nde, birlik başkanlarımızla reel ekonomiye ilişkin stratejilerimizi paylaştık. 16 yıllık ekonomideki başarı hikayemizin merkezinde reel sektörümüz vardı. Şimdi teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlemizle yeni bir hikaye yazacağız" ifadelerine yer verdi.