Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de tarıma ilişkin 2002 ve 2020 verilerinin kıyaslandığı bir video paylaşırken, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor" dedi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de tarım sektörünün geliştiğini söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde."