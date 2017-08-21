Albayrak: Tekirdağ Rakısı'nın isim hakkı için hukuki süreç başlatacağız

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kentin adını dünyaya duyuran Tekirdağ Rakı Fabrikası\'nın Manisa\'ya taşınmasına tepki gösterip, \"Tekirdağ Rakısı bu şehirde doğdu, dolayısı ile isim hakkını alabilir miyiz diye arkadaşlara talimat verdim. Hukuki bir süreç başlatacağız\" dedi.

Tekirdağ\'ın dünyaca ünlü rakısını üreten Tekirdağ Rakı fabrikasının daha önce 14 yıl genel müdürlüğünü yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, fabrikanın Manisa\'ya taşınmasına tepki gösterdi. Düzenlediği basın toplantısında fabrikanın kurulum aşamasından itibaren yaşananları anlatan Albayrak, fabrikanın bulunduğu alanı satın alabilmek için girişimde bulunduğunu, ancak başarılı olamadığını söyledi. Tekirdağ Rakısı\'nın kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu anlatan Albayrak, isim hakkını alabilmek için hukuki süreci başlattıklarını ifade ederek şunları söyledi:

\"Tekirdağ\'da bir fabrika, Tekirdağ ismiyle rakı üretiyor. Tekirdağ\'ın gelmiş geçmiş 86 yıl içerisinde çok değerli müdürleri, teknisyenleri, memurlarının ve işçilerin emeği olan herkesin göz nuru olmuş böyle bir tesisin satılırken, bunu yetkililerine söylüyorum. Önce gelip diyeceklerdi ki; \'başkanım, biz fabrikayı satıyoruz, alıyor musunuz?\' Bunu hep bekledik. Ben öğrendiğim zaman satılmıştı. 1.5 senedir de kendi yerlerinde de kiracı durumundaydılar. Daha sonra ben alan firmayla görüştüm. Davet ettim kendilerini dedim ki, \'Tamam almışsınız, hayırlı olsun. Burayı satmayı düşünüyor musunuz?\' diye sordum. Bundan 1.5 sene önce kendileri ile görüştüm. Yani bu gerçekleri anlatayım ki hepinizin bilmesini istiyorum. \'Düşüneyim bir ortağıma sorayım\' dedi. \'Bunu meclise götüreceğim\' dedim \'Götürebilirsiniz\' dedi. Ben de Büyükşehir Meclisi\'ne götürdüm. Yani \'gerekli mi gerekmez mi?\' diye tartışma da oldu aslında. Ben meclisten kararı da aldım. Hatta mecliste bir komisyon kurduk. Son aşamaya geldiğimizde firma sahibi satmaktan vazgeçti. Fabrikanın eski müdürü olarak, benim memleketimin ismi kullanılarak, bugün bir marka oluşmuştur. O markanın Tekirdağ\'da hep kalmasını istedim. Hatta Tekirdağ ismiyle olan rakının burada butik şeklinde çalışsın istedim. O da sanırım şirketin programında yok.\"

Fabrikanın kapanması ile bölgede yaklaşık 3-4 bin bağcının da zarar gördüğünü sözlerine ekleyen Albayrak, \"Arkadaşlara talimat verdim. Boyutları araştırıyoruz. Çünkü coğrafi sistem olarak, Tekirdağ Rakısı, Tekirdağ Peyniri, Tekirdağ Köftesi bu bölgeyi andırdığı için onun birtakım koruyucu tedbirleri maddeleri var. Arkadaşlar bu konuda çalışma yapıyor. Ne diyor yazıda, Tekirdağ Rrakısı, Tekirdağ fabrikamızda üretilmiştir. Bundan sonra \'Tekirdağ Rakısı, Manisa fabrikamızda üretilmiştir\' diye yazacak. Bunun hukuki yönlerini araştırıyoruz. İnşallah Tekirdağlıları sevindiririz\" şeklinde konuştu.

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