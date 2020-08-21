Albayrak'tan 'müjde açıklaması' öncesi paylaşım: Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün beklenen açıklaması öncesinde Twitter'da #müjdelerolsun etiketiyle paylaşım yaptı.

Albayrak, şunları yazdı: "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!"

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1296723087292018688?s=20

Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te İstanbul'da katılacağı özel bir programda açıklama yapması bekleniyor.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Reuters ve Bloomberg haber ajansları 'müjde'nin Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili olacağını duyurmuştu.