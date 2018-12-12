Albayrak: Önce üretici, sonra da tüketici fiyatlarında düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜYİD Zirvesi'nde ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Enflasyonla mücadelenin sonuç vermeye başladığını ifade eden Bakan Albayrak, önümüzdeki dönemde öncelikli olarak üretici fiyatlarında, sonrasında da tüketici fiyatlarında düşüşün devam edeceğini söyledi.

Enflasyonla topyekün mücadele programına firmaların yoğun destek verdiğini, bunun kasım ayı enflasyon rakamlarına katkı sağladığını ve fiyat hareketlerinde olumlu gelişmelerin kaydedildiğini söyleyen Albayrak, "Önümüzdeki dönemde öncelikle üretici fiyatlarında, sonra tüketici fiyatlarında olumlu gelişmelerin devam etmesine şahit olacağız. Enflasyonda koyduğumuz hedeflerin de üzerine çıkacağız" diye konuştu.

"Büyüme sürdürülebilir bir patikada seyredecek" diyen Albayrak, TL'deki değer kazancı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki iyileşmeye destek verdiğini kaydetti.

Berat Albayrak'ın "Ekonominin sağlam duruşu devam ediyor" açıklaması TÜİK'in birkaç gün önce yaptığı; "Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte sert düşüş yaşadı" açıklamasını akıllara getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; TL’deki değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle 2018’in üçüncü çeyreğinde ekonomideki büyüme yüzde 1.6’ya indi. TÜYİD Yatırımcı Zirvesi'nde konuşan Berat Albayrak 'Ekonominin sağlam duruşu devam ediyor' ifadesi dikkat çekti.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Önümüzdeki dönemde öncelikle üretici fiyatlarında, sonra tüketici fiyatlarında olumlu gelişmelerin devam etmesine şahit olacağız. Enflasyonda koyduğumuz hedeflerin de üzerine çıkacağız.

"Sıkı para politikasından taviz vermeyiz.

"Kasım ayı itibariyle ihracatımız yüzde 9,5 oranında arttı.

Büyüme YEP'te öngördüğümüz gibi sürdürülebilir bir patikada seyredecek.

"Türkiye'nin böyle bir dönemde pozitif büyüme görünümüne devam etmesi, güven artırıcı aldığımız kararların etkili olduğuna ve ekonominin sağlam duruşuna devam ettiğinin işaretidir. Bu istikamette devam ettiği sürece cari açıkta 30 milyar doların altına inmeye başlıyoruz.

"İthalattaki köpüğün azalması, ihracat ve üretim noktasında dengelenmeyi yakalamak, önemli olan bu.

"Tüm bu veriler dış dengemizin oldukça hızlı bir şekilde normalleşmesini ve dış kırılganlıklarımızın azalmasını çok net gösteriyor.

"2018 yılını yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, yep hedeflerinin gerçekçi bir şekilde tek tek başarılması, daha da güçlenerek artmasını hep birlikte izleyeceğiz.

"Rehavet sıfır, bir dönüşümden bahsediyoruz, 2019 daha güçlü, tam saha pres.

"Özellikle mart'ta gerçekleşecek seçime rağmen disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden, güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u yöneteceğiz.

"Sermaye piyasalarını çok daha güçlendirecek ürün ve kaynak çeşitliliği yaratacağız.

"Türkiye ekonomisi bir dönüşüm geçiriyor. Dünya tarihinde de burası hep değişimin öncüsü olmuştur. Sadece topraklarının zenginliği değil, insna kaynağı olarak d abu manada bu coğrafya hep dğeişimin öncülüğünü ortaya koymuştur.

"Türkiye ekonomisi kararlılıkla uygulanan politikalar sayesinde ilerleme kaydetmiştir. Biz 11 milyon dolarla yetineceksek, kimse kusura bakmasın biz bu işi bırakalım.

"Çok top çevirdik artık skor elde etmeliyiz.

"Gemi ne kadar sağlam olursa bu fırtınalı denizlerde bu geminin içindeki bireyler olarak kazanırız. Bu nedenle sizlerin hem içeride hem de dışarıda 'Ortak Türkiye' söylemini kullanmanız, Türk paydaşlarla paylaşmanız çok önemli. Türkiye fırsatlar ve tehditler noktasında bölgedeki en ama en fazla bunu değerlendirme kapasitesine sahip önemli üleklerden bir tanesi.

"Un, irmik, tuz, hepsi var. Artık helva yapma zamanı.