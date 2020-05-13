Albayrak: Koronavirüs paketi harcamaları 240 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Koronavirüs salgınına karşı uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında atılan adımların toplam tutarının 240 milyar TL'ye ulaştığını, bu rakamın milli gelirin yüzde 5'i civarında olduğunu belirtti. Berat Albayrak, çarpan etkisiyle ifade edildiğinde paketin büyüklüğünün 525 milyar TL'yi bulduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Mart’ta açıklandığında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin büyüklüğü 100 milyar olarak duyurulmuştu.

Yaklaşık 5 milyon aileye nakdi yardım yapıldığını belirten Albayrak, KGF paketli İş'e devam paketi kapsamında 190 bin 453 firmaya yaklaşık 137 milyar TL’nin üzerinde finansman sağlandığını, bu şirketlerin yüzde 97'sini KOBİ'lerin oluşturduğunu belirtti.

1 milyon 16 bin 600 esnafa 23 milyar TL'nin üzerinde finansman desteği sağladıklarını da belirten Bakan Albayrak, “Aylık geliri 5 bin TL'den az vatandaşlarımız için sunulan destek kapsamında 5 milyon 582 bin kişiye 33 milyar TL’yi aşkın kaynak sunuldu” dedi.

"Süreci rahat atlatacağız"

Bakan Albayrak, Türkiye’nin borç oranı en düşük ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisiyiz” diye konuştu.