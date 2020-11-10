"Albayrak'ın milletvekillerine yaptığı toplantıya Bilal Erdoğan'la yakınlığıyla bilinen Bülent Turan karşı çıktı, durum Erdoğan'a anlatıldı"

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından çok şeyin konuşulmaya devam edeceğini belirterek, Albayrak'ın milletvekillerine yaptığı toplantı çağrısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın karşı çıktığını yazdı.

Öztürk, "İstifanın ardından çok şeyler konuşuluyor, konuşulacak. Olayın hem siyasi hem de ekonomik boyutu olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında doların yükselişini durdurma konusunda görüş ayrılığı olduğu biliniyordu. Erdoğan, faiz artırımına karşı çıkarken, Albayrak ise Merkez Bankası'nın doların gecelik faiz oranını yüzde 3 artırmasını, böylece doların 6.50'ye kadar ineceği görüşünü savunuyordu. Sarayda, Albayrak'a bilgi verilmeden yapılan ekonomi ile ilgili toplantılar da sıkıntıyı artırdı." görüşünü savundu.

Öztürk, "Başka bir sorun daha yaşanıyordu. Albayrak, gruplar halinde AKP milletvekillerini toplantıya çağırıyordu. 290 milletvekilinden 170'i bakanın çağrısına uymuştu. Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın bu çağrılara karşı çıktığı söyleniyordu. Huzursuzluk büyüyünce, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Malatya kongresi sırasında durum anlatıldı. Ortada durduğu bilinen Mahir Ünal da bu rahatsızlıkları dile getirdi." ifadesini kullandı.

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