"Albayrak'ın istifası çözüm değil" diyen Prof. Demirtaş, '5 sorun' sıraladı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Sorun bakan değil, sorun; adalet reformu, para politikası reformu, eğitim reformu, toplum olarak ayrışmanın engellenmesi, güçler ayrılığı konularındaki eksiklik" yorumunu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün akşam saatlerinde 'sağlık sorunlarını' öne sürerek siyaseti ve bakanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Albayrak'ın istifa kararını Twitter hesabından değerlendiren Prof. Demirtaş, "Sayın bakan istifa etti ise eğer, bu çözüm değil. Herkesin kendisine yüklenmesi de sorunu görmemekle alakalı. Sorun bakan değil" dedi.

Prof. Demirtaş, paylaşımına şöyle devam etti:

"Sorun:

1)Adalet reformu

2)Para politikası reformu

3)Eğitim reformu

4)Toplum olarak ayrışmanın engellenmesi

5)Güçler ayrılığı konularındaki eksiklik."