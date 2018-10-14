Albayrak: IMF'de 'İcra Direktörlüğü' görevini devraldık

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları için bulunduğu Bali'de görüşmeler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Bali'de, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük" ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak açıklamasında, "Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun 'İcra Direktörlüğü' görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum" dedi.