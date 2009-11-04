Albayrak Holding: Ahmet Albayrak gözaltında değil

Bursa'da, jandarma ekiplerince yaklaşık 4,5 ay önce düzenlenen ve İl Özel İdaresi Gelir Müdürü ile bir iş adamının tutuklandığı operasyon çerçevesinde İstanbul'da 10 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

İl Özel İdaresi Gelir Müdürü F.A. ile İstanbullu iş adamı R.A'nın tutuklandığı operasyonu genişleten İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İstanbul'da kimlikleri açıklanmayan 10 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Ekiplerin iş adamı Ahmet Albayrak'ın evine de gittiği, ancak bu sırada kendisinin evde bulunmadığı kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4,5 ay önce, ''kurum bünyesinde maden ve kum ocaklarına ruhsat verilmesi, para cezası uygulanması gibi işlemlerde usulsüzlük yaptıkları'' öne sürülen Bursa İl Özel İdaresi Gelir Müdürü F.A, Genel Sekreter Yardımcısı A.Y, şef S.B, mühendisler Y.P. ve M.A.K. ile F.A'nın arkadaşı olduğu öğrenilen sigorta acentesi ve bir akaryakıt istasyonunun sahibi H.A. ile İstanbullu iş adamı R.A'yı gözaltına almıştı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. ve iş adamı R.A tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol altında tutulmaları kaydıyla serbest bırakılmıştı.

-''HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞTIR''-

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın avukatı Ömer Cerrah, müvekkilinin gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Cerrah, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında ''Ahmet Albayrak'ın gözaltına alındığı''na dair haberler yayımlandığını ifade ederek, ''bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını'' kaydetti.

Bursa Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla bazı kişilerin jandarma tarafından gözaltına alındığını belirten Cerrah, gözaltına alınanlar arasında Albayrak Holding çalışanlarından sadece bir kişinin bulunduğunu ifade etti.

Cerrah, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Grubumuz faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan bu soruşturma kapsamında müvekkilimiz Sayın Ahmet Albayrak'ın evine de gelinmiş, ancak müvekkilimiz evde olmadığı için herhangi bir işlem yapılmamıştır. Sayın Albayrak'ın gözaltına alınması söz konusu değildir. Soruşturmanın müvekkilimizle ilişkilendirilmesinin maksatlı olmadığını umuyoruz. Gerekli olduğu hallerde kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.''