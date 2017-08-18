Albayrak: Gördüğüm yerde boğazlarım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2023 Vizonu Doğrultusunda Türkiye'nin Yetişmiş İnsan Gücü' konulu 'Ülke-Bölge, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışına burslu olarak gönderdiği öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıların kapanış konuşmasını yapan Albayrak, Türkiye'nin ve dünyanın önemli günlerden geçtiğini söyledi.

Albayrak, "Dün Barselona, birkaç hafta önce Paris, Londra, Türkiye, Amerika'da neler oluyor görüyoruz. 21. yüzyıl, birçok sosyal bilimcinin teşhis ve tespitinden öte çok hızlı, travmatik yarılmalara gebe bir süreçle başladı. 15 yıl önce dünya ekosistemi hangi noktadaydı, bugün nasıl? Her çatışmanın ve yaşanan kavganın arkasında bazı duygusal (ekonomik) sebepler oluyor. İşte Ortadoğu'yu görüyoruz, arkasında farklı sebepleri olan krizlerle karşı karşıyayız" dedi.

“Güç ve zenginlik Batı’dan Doğu’ya kayıyor”

Bugün dünyada büyük bir güç ve zenginlik kaymasının yaşandığına dikkat çeken Albayrak, bu kaymanın 500 yıldır ekosistemi elinde tutan Batı medeniyetinden yavaş yavaş Doğu'ya doğru olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Albayrak, “Beyinleri öyle yıkanmış bir ihanet şebekesi ki, kendi kutsalına, ülkesine, milletine, vatandaşına, kardeşine, anasına, babasına ihanet edecek insanlar çıktı buradan" diye konuştu.

"Ben zor sabrederdim"

Albayrak, şöyle devam etti:

"Gittiniz ülkelerde görüyorsunuzdur. Vallahi yerinizde olsam ben zor sabrederdim. Gördüğüm yerde boğazlarım yani... Kaçaklar, hainler... Ama o kadar içselleştirmişler ki çok normal bir şekilde yaşıyorlar. Sabırlı olmak da lazım gördüğün yerde boğmamak için... Beyinler öyle bir yıkanmış ki sözde inandıkları kutsal davada ne idüğü belirsiz bir ihanet şebekesi ve onun başındaki terörist başıyla kendilerini kandırmaya devam ediyorlar. Ömrünü bir şeye vakfetmişsin ama bir bakmışsın ki bu örgüt çökmüş. Bunun yalan olduğunu söylesen inkar etmen lazım. Öyle bir yola adadın ki kendini, ülkene ihanet ettin. Bunun boş olduğunu ortaya çıkması şerefli bir insanın intiharını doğurur. Ama bunlarda o da yok. Öyle bir beyin yıkanması var."

Öğrencilerin sorumlulukları

Konuşmasında yurtdışında eğitim gören öğrencilere tavsiyelerde bulunan Albayrak, "İlim neredeyse en güzelini en doğrusunu öğrenip alıp, kendi kabımızda, ruhumuzda yoğuracağız. Yine bu ülkeye hizmet ederek, nesiller yetiştirerek sahip olduğumuz tüm imkanları bu ülkenin bekası için kullanmak durumundayız" şeklinde konuştu.