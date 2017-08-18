T24 LogoT24 Logo
Gündem

Albayrak: Gördüğüm yerde boğazlarım

"Öyle bir yola adadın ki kendini, ülkene ihanet ettin"

18 Ağustos 2017 18:48

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2023 Vizonu Doğrultusunda Türkiye'nin Yetişmiş İnsan Gücü' konulu 'Ülke-Bölge, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışına burslu olarak gönderdiği öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıların kapanış konuşmasını yapan Albayrak, Türkiye'nin ve dünyanın önemli günlerden geçtiğini söyledi.

Albayrak, "Dün Barselona, birkaç hafta önce Paris, Londra, Türkiye, Amerika'da neler oluyor görüyoruz. 21. yüzyıl, birçok sosyal bilimcinin teşhis ve tespitinden öte çok hızlı, travmatik yarılmalara gebe bir süreçle başladı. 15 yıl önce dünya ekosistemi hangi noktadaydı, bugün nasıl? Her çatışmanın ve yaşanan kavganın arkasında bazı duygusal (ekonomik) sebepler oluyor. İşte Ortadoğu'yu görüyoruz, arkasında farklı sebepleri olan krizlerle karşı karşıyayız" dedi.

“Güç ve zenginlik Batı’dan Doğu’ya kayıyor”

Bugün dünyada büyük bir güç ve zenginlik kaymasının yaşandığına dikkat çeken Albayrak, bu kaymanın 500 yıldır ekosistemi elinde tutan Batı medeniyetinden yavaş yavaş Doğu'ya doğru olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Albayrak, “Beyinleri öyle yıkanmış bir ihanet şebekesi ki, kendi kutsalına, ülkesine, milletine, vatandaşına, kardeşine, anasına, babasına ihanet edecek insanlar çıktı buradan" diye konuştu.

"Ben zor sabrederdim"

Albayrak, şöyle devam etti:

"Gittiniz ülkelerde görüyorsunuzdur. Vallahi yerinizde olsam ben zor sabrederdim. Gördüğüm yerde boğazlarım yani... Kaçaklar, hainler... Ama o kadar içselleştirmişler ki çok normal bir şekilde yaşıyorlar. Sabırlı olmak da lazım gördüğün yerde boğmamak için... Beyinler öyle bir yıkanmış ki sözde inandıkları kutsal davada ne idüğü belirsiz bir ihanet şebekesi ve onun başındaki terörist başıyla kendilerini kandırmaya devam ediyorlar. Ömrünü bir şeye vakfetmişsin ama bir bakmışsın ki bu örgüt çökmüş. Bunun yalan olduğunu söylesen inkar etmen lazım. Öyle bir yola adadın ki kendini, ülkene ihanet ettin. Bunun boş olduğunu ortaya çıkması şerefli bir insanın intiharını doğurur. Ama bunlarda o da yok. Öyle bir beyin yıkanması var."

Öğrencilerin sorumlulukları

Konuşmasında yurtdışında eğitim gören öğrencilere tavsiyelerde bulunan Albayrak, "İlim neredeyse en güzelini en doğrusunu öğrenip alıp, kendi kabımızda, ruhumuzda yoğuracağız. Yine bu ülkeye hizmet ederek, nesiller yetiştirerek sahip olduğumuz tüm imkanları bu ülkenin bekası için kullanmak durumundayız" şeklinde konuştu. 

ETİKETLER

Berat AlbayrakFETÖ15 Temmuz darbe girişimiMEBeğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24