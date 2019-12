-Albayrak: Galatasaray çok iyi yolda İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı futbol takımının iyi yolda olduğunu söyledi. Abdurrahim Albayrak, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, Olympiakos takımıyla yapılan ve 1-0 kaybedilen hazırlık maçında teknik direktör Fatih Terim'in birçok futbolcuyu denemek istediğini aktarırken, ''Belki tam istediği kadroyu sahaya sürmedi, çünkü bazı futbolcuları denemek istedi. Sonuçta bir hazırlık maçıydı ve 1-0 mağlup olduk. Ama bu ölçü değil. Galatasaray çok iyi yolda. Çalışmalarımız çok iyi sürüyor'' dedi. Bir toplantı yaparak, daha başka neler yapılabileceğini, nasıl sahaya daha iyi şeyler konulabileceğini ve hataların nasıl telafi edilebileceğini konuştuklarını dile getiren Albayrak, ''Bütün Galatasaraylıların özlediği; basan, hücum eden, Liverpool maçındakinden daha iyi takım seyredeceğiz. Herkesin içi rahat olsun'' ifadelerini kullandı. -''Bir an önce transferi kapatmalıyız''- Emmanuel Eboue'nin takıma katılmasının ardından transferlerin devam edeceğini söyleyen Abdurrahim Albayrak, ancak bir an önce bu konuyu bitirmeleri gerektiğine dikkati çekti. ''Transferlerimiz devam edecek ama bir an önce transferi kapatarak her kafadan bir ses çıkmasını önlersek daha iyi olacak. Daha rahat edeceğiz. Bir an önce yapacağımız transferleri yapıp, 'Transferi kapattık' dememiz lazım. Herkesin ağzından bir şeyler yazılıyor. Bu da ister istemez ortamı rahatsız ediyor ve Galatasaray'a zarar veriliyor. Umarım en yakın zamanda transferi kapatır, hazır hale geliriz'' diye konuştu. Albayrak, İspanya'da Real Madrid ile yapacakları hazırlık maçına da değinirken, ''Ben inanıyorum ki, Olympiakos maçına göre Madrid'deki farklı, iyi, zevkli ve çekişmeli bir maç olacak. Umarım çarşamba günü Galatasaray'a yakışır iyi bir futbolla beraber taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz'' diyerek sözlerini tamamladı.