Albayrak: Firmalar, işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Koronavirüs salgınının ekonomik etkilereine ilişkin yaptığı açıklamada "Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ve "salgının neden olduğu ekonomik tahribatla sonuna kadar mücadele edileceğini" ifade etti.

Albayrak, "Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız" dedi.

Firmalara işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurma çağrısında bulunan Albayrak, "İşini, gelirini kaybeden vatandaşların sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız" dedi.