Albayrak: Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklayacağız

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı\'nı açıklayacaklarını duyurdu.

Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

\"Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum.

\"15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum.

\"İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik.

\"Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız.\" (Fotoğraflı)