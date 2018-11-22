Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enerji ve altın hariç 2.6 milyar TL cari fazla veriyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığın bütçesine ilişkin yaptığı konuşma kapsamında, 2018 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 20.8 olduğunu açıkladı.

Albayrak’ın açıklamaları özetle şöyle:

Kurlarda oynaklığa ilişkin alınan tedbirlerin pozitif etkisi finansal piyasalarda görülmeye başlandı.

Öncü göstergeler 2018'in ikinci yarısında ekonomik yavaşlama ve yeniden dengelenmeye işaret ediyor.

Yeni ekonomik program ekonomik aktivitenin 2019 ve 2020'de potansiyel seviyenin altında olacağını gösteriyor.

Enerji ve altın hariç 2.6 milyar TL cari fazla veriyoruz.

Enflasyona en büyük desteği sıkı maliye politikası verecek.

Mali disiplin temel çıpamız olacak.

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışma sürecek.

Mecbur olmadıkça yeni muafiyet ve istisna getirmeyeceğiz.