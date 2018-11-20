Albayrak: Cari fazlada rekor gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. Uluslararası İş Forumu'na katıldı. Albayrak buradaki konuşmasında enflasyonla mücadeleye dikkati çekti.

Albayrak'ın konuşması özetle şöyle:

3 aylık sert kur ataklarından sonra politikalarımızın başına enflasyonla mücadeleyi koyduk. Gıda enflasyonu noktasında stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz, artık orta ve uzun vadeli stratejileri hayata geçiriyoruz.

Maliye politikalarımızda bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz. 630.5 milyar liralık vergi geliri beklentimiz devam ediyor.

Ekim ayında cari fazla vereceğimizi ifade ettik, ağustos ve eylül iyi geldi, şimdi tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir."