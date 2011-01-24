-ALBAYRAK: CAMİADA SEVGİ KALMAMIŞ İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Galatasaray'da yönetimde yaşanan krizi değerlendiren eski yönetici Abdurrahim Albayrak, ''Camiada sevgi kalmamış'' dedi. Soruları yanıtlayan Albayrak, merhum başkan Özhan Canaydın'ın heykelinin açılış töreninde kendisinin de yer aldığını hatırlatarak, ''O törende herkes buz gibiydi. Kimse kimseye bakmıyor, gruplar oluşmuş. Bunları şaşkınlıkla izliyorum. 35 yıldır camiaya yakınım, böyle bir şey görmedim. Hiç hoş bir şey değil. Eskiden duayenlerimizin ellerini öperdik, arka sıralarda otururduk. Şimdi maalesef herşey tuhaf oldu. Sevgi saygı kalmamış'' diye konuştu. Bu durumun nasıl çözüleceği konusunda yorum yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Albayrak, ''Güven tazelemek lazım. Yönetimde büyük çatlak var. Birbirleriyle bir araya gelmemeye çalışıyorlar. Bu iş nasıl yürüyecek, nasıl çalışacaklar? Bir kongre olur, her şey düzelir. Bu işin çözümü kongreye gitmek ve güven tazelemek'' ifadelerini kullandı. -KOZAK: ''BAŞKAN TÖRENDE YAŞANANLAR NEDENİYLE KIRGIN DEĞİL''- Kulüp Divan Kurulu'nun önde gelen isimlerinden Hayrettin Kozak, başkan Adnan Polat'ın Özhan Canaydın'ın heykelinin açılışında konuşmaya davet edilmemesinden dolayı kırgın olmadığını söyledi. Galatasaraylılar Derneği'nin tam karşısındaki parkta açılan heykelin yapımının ve düzenlenen törenin tamamen Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı'nın bir organizasyonu olduğunu dile getiren Kozak, şöyle konuştu: ''Bizim derneğimizin bulunduğu mekan da Beşiktaş Belediyesi sınırlarında olduğu için, belediye de haklı olarak heykel için derneğin karşısındaki parkı tesis etmiş. Hem düşünce, hem de yapım Beşiktaş Belediyesi'nin eseri olduğu için, günün program gündemini de belediye hazırlamıştır. Konuşmacılar da bu gündemin içindedir. Hiç bir suretle Galatasaray Kulübü'nün ve Galatasaray Derneği başkanlığının bunda rolü olmamıştır. Bunun önemli bir göstergesi de 6 bin üyesi bulunan Galatasaraylılar Derneği Başkanı Volkan Karsan'ın da konuşma yapmamasıdır. Sayın Başkan Adnan Polat, benim de içimde bulunduğu misafirler tarafından gayet sıcak karşılanmış, Özhan Canaydın'ın ailesiyle birlikte oturmuş ve programı takiben ayrılmıştır. Ben kendisiyle tören sonrasında konuştum, herhangi bir kırgınlığının söz konusu olmadığını söyledi. Zaten aynı belediye Beşiktaş Kulübü Başkanı Süleyman Seba'nın heykelini yaptırmış, bu açılışta da Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören de konuşmamıştır. Galatasaraylı kendi evinde, kulübün başkanı kim olursa olsun, asla saygısızlık etmez. Sayın Polat, onlarca defa kendi evi gibi o cemiyete girmiş, oturmuş, sohbet etmiş ve ayrılmıştır.'' -''HELVACI'NIN GİRİŞİMİ ACEMİCE''- Yöneticiler arasında törende yaşanan soğukluğun son derece normal olduğunu kaydeden Hayrettin Kozak, ''Hem, Helvacı'nın arkadaşlarıyla yaptığı girişim, hem de Adnan Polat'ın kendilerine karşı aldığı karar nedeniyle gerginlik havası esecektir. Bence bir araya gelmeleri bile doğru değildir. Çünkü ağır laflar edilmiştir. Artık o ipler kopmuştur. 3 ay önce aynı taraflar tartışmalı bir ortam geçirdiler. Sonra döndüler sulh yaptılar, kerhen beraber oldukları son derece belliydi'' dedi. Kozak, kulüp ikinci başkanı Mehmet Helvacı'nın bu şekilde bir girişim yapmakta zemininin olmadığını ifade ederek, ''Netice alacak imkanı da yoktu. Bu şekilde bir girişim yapmakla hata yaptı. Kendisini yönetimde sadece iki kişi desteklerken bu girişimi yapması, son derece hatalı ve acemiceydi. Yönetimde 16 kişi vardı, iki kişi istifa etti ve 14 kişi kaldı. Böyle bir tepki için en az 6-7 kişi olman lazım. 3 ay önce yanında bulunan kişiler de aynı kişiler. Durup durup bunu eşelemenin anlamı yok. Ya istifa edersin ya da sesini çıkarmadan devam edersin'' diye konuştu. Divan kurulu ve kulüp eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Bilen ise Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu mali ve sportif krize ancak olağanüstü genel kurul yaparak çözüm bulabileceğini vurgulayarak, ''Sayın Polat yönetim kurulu üyelerini istifaya davet edeceğine kendisi istifa etmelidir. Galatasaray hedeflerine Adnan Polat ile ulaşamaz. Polat artık istifa edip, Galatasaray'ın önünü açmalıdır. Adnan Polat yönetimi, borç rekortmenidir, Galatasaray'ın 106 yıllık tarihinde bu kadar kötü bir mali tablo olmamıştır. Polat devam ederse, Galatasaray mali yönden biter. Tepkiler doğaldır. Türk Telekom Arena'nın açılışında esas tepki Polat'aydı, yanlış yöne gitti'' ifadelerini kullandı.