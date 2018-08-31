Albayrak: Atmamız gereken adımları çok iyi biliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin zayıflıklarının ve güçlü yanlarının farkında olduklarını söylerken "Atmamız gereken adımları çok iyi biliyoruz” dedi. Albayrak, ortak akıl ve sağduyu ile Türkiye'yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturma niyetinde olduklarını söyledi.

KOBİ desteği tanıtım toplantısında konuşan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bankalarımız Türkiye bankacılık tarihinde olmadığı kadar güçlü bir dayanışma içinde. Bugün dünyaya çok güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyor Türkiye. Ülkemize karşı başlatılan girişimin farkındayız. Bugün itibariyle karşı karşıya kladığımız bu sınamadan daha güçlü şekilde çıkmak için kenetleniyoruz. Zayıflıklarımızın da güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız gereken adımları çok iyi biliyoruz. Değişimi önümüzdeki 5 yıllık süreçte göreceğiz. Arzu ettiğimiz güçlü ekonomiye kavuşacağıımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Etkin mali politikalarla enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğimizi ifade ettik. Hiç olmadığı kadar güçlü bir mali politika sürecini başlattık. Çok kararlı bir irade var Türkiye'nin başında. Kamudaki tasarruf sürecini çok etkin şekilde sürdüreceğiz. Bu yıl çok daha iyi bir kamu bilançosu bizi bekliyor.

"Art niyetle bankalarımızı hedef alıyorlar"

- Hem bankaların hem reel sektörün arkasında duracağımızı ifade ettik. Kur ataklarının hemen ardından örneği olmayan biçimde devreye girmeyen rayting şirketleri bankalarma ilgili karamsar tablo oluşturmak için yoğun gayret içine girdiler. Bu durum ortadayken net bir art niyetler bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız güçlü bir şekilde yollarına emin adımlarla devam ediyor.

"Londra uyumuyorsa biz de uyumuyoruz"

- Dün resmi tatildi, e piyasalar kapalı mı? Biz öyle zannediyoruz, Londra uyumuyor. Londra uyumuyorsa biz de uyumuyoruz. Asya piyasaları, batı piyasaları, 7/24 piyasadayız.

“Dolar güvenilirliğini yitirmeye başladı"

- Bugün yaşadığımız süreç bizimle birlikte dünyaya da bir fotoğrafı net olarak gösterdi. Dolar güvenilirliğini her geçen gün yitirmeye başladı. Artık ülkeler bu duruma karşı yeni ve farklı arayışlar içine giriyor. Doğrudan saldırılara karşı TL'yi sonuna kadar güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimizin desteğini artırmak için bir aksiyonu daha devreye arıyoruz. Bunun için TL mevduatlarda stopajlarda indirime gittik.