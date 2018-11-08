Albayrak: Ataklara karşı çok büyük tecrübe kazandık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Türkiye ekonomisi yapılan ataklara karşı çok büyük tecrübe kazandıklarını’ söylerken “Ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırdık” dedi. Albayrak, “Eylül ayı enflasyon raporuna baktığımızda büyük operasyonu 2 ayda püskürttük” diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Adım Adım Ekonomi Programı'nda konuşan Albayrak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Yapısal dönüşümleri hayata geçireceğiz. Ağustos ayında yaşadığımız süreç 2008 krizinden farklı olarak kur faiz ve enflasyon noktasında da çok büyük operasyon yapıldı. Ancak biz 2 ayda o kadar güçlü adımlarla bunun en büyük sebeplerinden biri yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı refleksler vermemizdir. Ekonomi yönetimi olarak güçlü koordinasyonla aldığımız tedbirlerle ciddi bir refleks gösterdik.

"2 ayda püskürttük"

Bu ataklara karşı çok büyük tecrübe kazandık. Ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırdık. Bu kapsamda 2 temel alana odaklandık. Mücadele alanlarımızın başına enflasyonu koyduk. Fiyatlandırmalar bunu daha da büyüttü daha da önemli hale getirdi. Eylül ayı enflasyon raporuna baktığımızda büyük operasyonu 2 ayda püskürttük.

"Güçlü ve pozitif sonuçlar alacağız"

Nitekim ekim sonu itibariyle yansımaya başlayan toplumun tüm paydaşlarını içine alan enflasyonla mücadele programı açıkladık. Bu sepet fiyatlama noktasında çok önemli bir adım ortaya koydu. Ekimin ikinci yarısında kampanyamız başlamasına rağmen ve ekimin enflasyona fiyatlandırması çok etkili olmasına rağmen sonuç çok daha iyi. Kasım ve aralık ayında çok daha güçlü ve pozitif sonuçlar alacağız.

"Pozitif yansıdı"

Ben sektör sektör takip ediyorum. Türkiye ağustos ve eylüle göre çok daha güçlü. Gerek kurda gerek kredilerde çok daha iyi noktaya gelecek. Bu çerçevede eylülden bugüne sağladığımız gelişmeler pozitif yansıdı daha da yansıyacak.

"Popülizm yok"

Fırsatçı davranışlar geride kaldı. Enflasyonla mücadeleye destek için KDV ve ÖTV ile ilgili kararlar açıkladık. Güçlü bütçe disiplini kararımızı koruduğumuzun altını tekrar çiziyorum. Popülizm yok. Araba çalışıyor devam edecek.

"Kolay olanı herkes yapar..."

Kolay olanı herkes yapar önemli olan zor olanı yapmak. Biz her pozitif gelişmeyi vatandaşımıza yansıtmayı devam edeceğiz. Akaryakıt maliyetlerini çok düşük seviyelerde kalmasını sağladık. Kurdaki sağlanan bu düşüş, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası bunları vatandaşımıza indirim olarak yansıtmaya başladık.

Yapısal reformlar

Bütçe disiplinini gözettik. Enflasyonla mücadele konusunda yapısal reformlar için adımlar atmaya devam ediyoruz. Gıda fiyatlandırması noktasında bu hafta ilk toplantımızı yaptık. Gıda komitesi çok daha güçlü gelişmelerle 3 bakanlık olarak bu sürece başladık. Enflasyonda kasım ve aralık ayında çok daha güçlü adımlar atacağız. Detaylı ticaret verilerine bakıyorum YEP'te. 60 milyarlar diyorlardı, bizim 45'ti. Ağustos ekime baktığımda 40 milyar doların altına inmeye başladığımızı gösteriyor. Yılsonu rakamları böyle giderse yılsonu cari dengeye gebe. Bu kriz tellallığı ölçüsündeki spekülatif ataklar devam etmeyecek. Çok daha iyi gidiyoruz.

Kur etkileri çerçevesinde birçok sektörü tek tek mercek altına alıyoruz. Tek tek fotoğraflarını çekiyoruz. Tek tek olası senaryoları görüyoruz. Türkiye'nin başından geçenler pişmiş tavuğun başından geçmedi diyorlar, biz bunları yaşadık. Her süreç Türkiye'yi daha da güçlü kıldı.