Albayrak: Artık komisyonculuk tarihe karışacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3. havalimanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yeni hal yasasının TBMM gündemine geleceğini ifade ederken "Komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak" dedi.

3. havalimanında konuşan Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Albayrak, ekonominin enflasyon ve faiz prangasından kurtulacağını ve enflasyonun ekimden itibaren düşeceğini öne sürdü.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Uzunca bir süre malum kesim tarafından Türkiye'nin başat projeleri bilinçli şekilde itibarsızlaştırıldı.

— Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük.

- Bu destek büyüyerek daha da ileri taşınacak, enflasyonla mücadelede önce Ekim, sonra Kasım ve Aralık rakamlarıyla aşağı yönlü trendi göreceğiz.

- Bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz.

- Ülkemizle ilgili olumsuz hava dağılmaya güçlü bir şekilde başlamış.

- Kurdaki volatilitenin önüne geçilmesi ile birlikte aşağı yönlü seyir kendisini göstermeye başladı, bu sürecin daha da güçlenerek gerçekleşeceğinden hiçbir insanımızın şüphesi olmasın.

- Ekonomide ihracatla birlikte dengelenmenin başladığını görmeye başladık.

- İhracatta ekim çok güçlü başlamış, farklı bir rekoru görme imkanımız çok yüksek.

- Çok kısa vadede atılması gereken adımların çoğunu tamamladık. Ani müdahaleleri yaptık, yapıyoruz, gerekirse yeniden yapacağız. Artık kısa vadeli stratejilerimizin hayata geçtiğine şahit olacağız. Çok kısa diye bir strateji mi olur? Küresel olarak bir operasyon olursa kısa bir strateji de olur.

Hal yasası

- Hal yasası Meclis gündemine gelecek. Komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak. Yeni haller, yeni atış alanları ve üreticlerinin satış kabiliyetlerinin artırıldığını göreceğiz. Gıda ürünlerine çok daha makul oranlarla erişilmesi açısından bu önemli."

- Üretici fiyatlarındaki artışa neden olan aksiyonlara karşı güçlü adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye bu spekülatif saldırıları çok daha büyük bir başarıyla, beklenenin çok daha altında bir şekilde atlatmayı başardı.