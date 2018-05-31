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Albayrak anlattı; seçmen, "Cumhurbaşkanımız 'Ay'a 4 şeritli yol yapacağım' dese vallahi inanırız" diyor

Albayrak, AKP'li bir seçmenin "Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız" dediğini aktardı

31 Mayıs 2018 19:29

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AKP'li bir seçmenin söylediklerini aktardı: Cumhurbaşkanımız 'Ay'a 4 şeritli yol yapacağım' dese vallahi inanırız."

Albayrak, Kocaeli'de Sondaj Gemisi için düzenlenen törende konuştu. Albayrak konuşmasında AKP 'nin icraatlarını anlatırken, bir AKP 'li seçmenin sözlerini aktardı. Albayrak şöyle konuştu:

Birileri konuşuyor. Birileri de yapıyor. Türkiye'de Ak Parti olarak biz hep yapan tarafında olduk. Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, "Vala Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız". Yani Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mazhar olmuş.

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