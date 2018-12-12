Albayrak açıkladı: Fatih Terim ile aralarında sorun var mı?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, takımın teknik direktörü Fatih Terim ile bugüne kadar hiçbir problem yaşamadıklarını belirterek ikilinin arasında soğukluk olduğu iddialarını yalanladı.

Albayrak, Galatasaray'ı takip eden muhabirlere yemek verdi. Yemeğe Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve İlber Aydemir de katıldı. Daha sonra Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2019 yılında Galatasaray'ın beklentilerinin sorulması üzerine Albayrak, “Şampiyonlar Ligi'nde oynanan futbol taraflı, tarafsız herkesi mutlu etti. Binlerce telefon aldım. Sakatlıklarımız geçtikten sonra, ihtiyacımız olduğu transferi yaptığımız takdirde Galatasaray'ın ligde neler yapacağını herkes gördü. İnşallah o güzel günlere iki hafta kaldı. Hep beraber yaşayacağız” diye cevap verdi.

"Başka Fatih hoca yoktur"

Porto maçı öncesinde son antrenmanda Teknik Direktör Fatih Terim ile çekilen bir fotoğraf sonrası aralarının kötü olduğu yönünde çıkan haberlere cevap veren Abdurrahim Albayrak, “Sevdiğim, pazara kadar değil, mezara kadar dediğim Fatih Terim ile aramızda bugüne kadar hiçbir problem olmamıştır. Olması da söz konusu değildir. İkimiz de aynı renklere gönül vermişiz, ikimiz de Galatasaraylıyız. Hocanın ne yönetim ne de bizle problemi olmamıştır. Olması da söz konusu değildir. Hepimizin gayesi çok sevdiğimiz Galatasaray'ı hedeflediğimiz yere ulaştırmaktır. Allah'ın izni ile sezon sonunda büyük ihtimalle ulaştıracağımıza canı gönülden inanıyorum. Fatih hoca bir tanedir. Başka Fatih hoca yoktur. Fatih hocanın kıymetini herkes bilmeli. Aramızda en ufuk bir sorun olmamıştır. Bazı art niyetli arkadaşların bir şeyi anlatırken saniyelik bir resim alıp servis yapması çok üzücüdür. Çok art niyetlidir. Ben o tip insanlardan Allah cümlesini de bizleri de korusun diyorum. Bu tip insanlardan korkmak lazım” şeklinde konuştu.

Yusuf Günay da 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın en büyük şampiyonluk adayı olduğunu, teknik heyet ve yönetim olarak konsantrasyonun tam olduğunu belirtti. İlber Aydemir ise yeni yılda başarı diledi. Mahmut Recevik de herkesin yeni yılını kutladı.