Albayrak: 72.1 milyar lira bütçe açığı öngörmüştük, hedefi tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe açığı hakkında açıklama yaptı. Albayrak, Yeni Ekonomik Program'da (YEP) 2018 yılı için 72.1 milyar lira bütçe açığı öngördüklerini, açığın da hedeflerine uyumlu olduğunu söyledi.

Albayrak'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk.

Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 oranında azalış göstererek 18,1 Milyar TL olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde %19,9 oranında artış göstererek 55,9 Milyar TL'den 67,0 Milyar TL tutarına ulaştı.

Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri %20,2 oranında arttı ve 757,8 Milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise %15,8 oranında artış göstererek 621,3 Milyar TL tutarına çıktı.

Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise %22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL oldu.

Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz.

Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık."