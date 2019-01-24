Albayrak: 2019 iyi bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’un Türkiye için “iyi bir yıl olacağını” söyledi.
Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Kaliteli bir büyümeye odaklanmış durumdayız, şu ana kadar stratejimiz iyi gitti.
- 2019 yılı bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor.
- Büyüme yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor.
- Merkez Bankası işini çok iyi bir şekilde, bağımsız olarak yapıyor, işlerini analitik bir şekilde verileri inceleyerek yapmaya da devam edecekler.
- Hazine yönetimi olarak piyasada çok aktif ve agresif olacağız.
- Odaklandığımız şey kaliteli bir büyüme.