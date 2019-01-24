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Ekonomi

Albayrak: 2019 iyi bir yıl olacak

"Merkez Bankası, işini çok iyi yapıyor"

24 Ocak 2019 11:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’un Türkiye için “iyi bir yıl olacağını” söyledi.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

  • Kaliteli bir büyümeye odaklanmış durumdayız, şu ana kadar stratejimiz iyi gitti.
  • 2019 yılı bizim için çok iyi bir yıl olacak gibi görünüyor.
  • Büyüme yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor.
  • Merkez Bankası işini çok iyi bir şekilde, bağımsız olarak yapıyor, işlerini analitik bir şekilde verileri inceleyerek yapmaya da devam edecekler.
  • Hazine yönetimi olarak piyasada çok aktif ve agresif olacağız.
  • Odaklandığımız şey kaliteli bir büyüme.

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