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Albay Oğurlu hakkında takipsizlik İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2011 17:26

-Albay Oğurlu hakkında takipsizlik İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan ve mahkeme sorgusunun ardından serbest bırakılan Deniz Kurmay Kıdemli Albay Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında takipsizlik kararı verildi. ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar, şüpheli olarak ifadesi alınan Deniz Kurmay Kıdemli Albay Oğurlu'nun avukatı Hakan Tunçkol tarafından sunulan ''takipsizlik verilmesi'' talebini değerlendirdi. Savcı Ayar'ın, bu değerlendirme sonucunda bir süre önce, Oğurlu hakkında, delil yetersizliği nedeniyle ''dava açılmasına yer olmadığına'' kararı verdiği öğrenildi. Avukat Tunçkol, müvekkili Oğurlu'nun, 25 Ağustos'ta Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) İkinci Dairesine asil üye olarak atandığını da bildirdi. ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, 22 Ağustos'ta, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade veren Oğurlu, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs etmek'' iddiasıyla, tutuklanma talepli olarak nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemedeki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.  Söz konusu soruşturma çerçevesinde yürütülen ''Balyoz Planı'' davasıyla birleştirilme talepli olarak hazırlanan ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 264 sayfalık 3. iddianamede, Koramiral Deniz Cora, Korgeneraller Korcan Pulatsü, Ziya Güler, Rıdvan Ulugüler ve Abdullah Can Erenoğlu, Tuğgeneral Kubilay Baloğlu, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, emekli Korgeneral Rasim Arslan, HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman'ın da aralarında bulunduğu 66'sı tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. İddianamede, şüphelilerin, ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan cezalandırılması isteniyor. -''Balyoz Planı'' soruşturması -66'sı tutuklu 143 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamesi  İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen soruşturma  kapsamında, daha önce şüpheli olarak ifadesi alınan ve mahkeme  sorgusunun ardından serbest bırakılan Deniz Kurmay Kıdemli Albay  Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - 66'sı tutuklu 143 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamesi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen soruşturma kapsamında, daha önce şüpheli olarak ifadesi alınan ve mahkeme sorgusunun ardından serbest bırakılan Deniz Kurmay Kıdemli Albay Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'ın, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Oğurlu'nun avukatı Hakan Tunçkol tarafından, savcılığa sunulan ''Oğurlu hakkında takipsizlik verilmesi'' talebini değerlendirdiği ve bir süre önce, Oğurlu hakkında delil yetersizliği nedeniyle ''dava açılmasına yer olmadığına'' kararı verdiği belirtildi. Avukat Tunçkol, müvekkilinin Oğurlu'nun, 25 Ağustos'ta Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) ikinci Dairesine asil üye olarak atandığını da bildirdi. Soruşturma kapsamında 22 Ağustos 2011'de özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade veren Oğurlu, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs etmek'' iddiasıyla, tutuklanma talepli olarak nöbetçi mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemedeki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.   ''Balyoz Planı'' davasıyla birleştirilme talepli olarak hazırlanan ve ''Balyoz Planı'' davasıyla birleştirilme talepli İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 264 sayfalık 3. iddianamede, Koramiral Deniz Cora, Korgeneraller Korcan Pulatsü, Ziya Güler, Rıdvan Ulugüler ve Abdullah Can Erenoğlu, Tuğgeneral Kubilay Baloğlu, Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, emekli Korgeneral Rasim Arslan, HAVELSAN Genel Müdürü Ömer Faruk Yarman'ın da aralarında bulunduğu 66'sı tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. İddianamede, şüphelilerin, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan cezalandırılmasının isteniyor. (MK-

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