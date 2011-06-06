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ALBAYLAR "BALYOZ"DAN TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A)

06 Haziran 2011 19:49

-ALBAYLAR "BALYOZ"DAN TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 2 albay, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. ''Balyoz Planı'' kapsamındaki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulanan Hakim Albay Ahmet Erdem ve Albay Ahmet Dikmen, tutuklanması talebiyle Nöbetçi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Burada tekrar hakim karşısına çıkan Erdem ve Dikmen'in tutuklanmasına karar verildi. Bir süre önce tutuklanan emekli Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde ele geçirilen belgelere ilişkin başlatılan soruşturmada, tutuklananların sayısı 15'e çıktı.

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