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ALBAYIN İNTİHAR DOSYASI YENİDEN AÇILDI MALATYA (A.A)

09 Mayıs 2011 16:57

-ALBAYIN İNTİHAR DOSYASI YENİDEN AÇILDI MALATYA (A.A) - 09.05.2011 - Tunceli'de 1994 yılında intihar ettiği öne sürülen Albay Kazım Çillioğlu'nun soruşturması yapılarak kapatılan dosyası, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yeniden açılarak soruşturma başlatıldı. Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürütürken lojmanında ölü bulunduktan sonra dış otopsisi yapılarak ''intihar ettiği'' sonucuna varılan ve dosyası kapatılan Kazım Çillioğlu ile ilgili soruşturma, oğlu Gökhan Çillioğlu'nun müracaatı üzerine yeniden açıldı. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, babasının intihar etmediğini, öldürüldüğünü ileri süren Gökhan Çillioğlu, yapılan anayasa değişikliğinin de imkan sağladığına atıfta bulunarak soruşturmanın cumhuriyet savcılarınca yeniden açılmasını talep etti. Gökhan Çillioğlu'nun başvurusu üzerine Erzurum'a gönderilen dosyayı inceleyen savcılık, görevsizlik vererek dosyayı Malatya'ya gönderdi. -MALATYA SORUŞTURMA BAŞLATTI- Başlatılan soruşturma kapsamında dosyayı yeniden inceleyen Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı ilk olarak babasının cinayete kurban gittiği iddiasında bulunan Gökhan Çillioğlu'nu dinledi. Malatya Adliyesinde savcılığa yaklaşık 4 saat ifade veren Çillioğlu'nun iddialarını yineleyerek olayın intihar olmadığını söylediği öğrenildi. Çillioğlu'nun babasının öldüğü döneme ilişkin bilgiler verdiği kaydedildi. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, dosyaya ilişkin olarak döneme tanıklık edenleri de dinleyecek. Albay Çillioğlu'nun oğlu Gökhan Çillioğlu, 2010 yılı sonunda savcılığa başvurarak babasının suikasta kurban gittiğini ileri sürmüş ve soruşturmanın yeniden açılmasını talep etmişti.

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