-Albay'a "Balyoz" tutuklaması İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen bir albay tutuklandı. İstanbul Merkez Komutanlığı görevlilerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve burada ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen bir albayın sorgusu tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, albayın ''darbeye teşebbüs etmek'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 55 oldu.