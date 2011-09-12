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Albay Ziya İlker Göktaş tutuklandı İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2011 22:34

-Albay Ziya İlker Göktaş tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında hakkında Albay Ziya İlker Göktaş tutuklandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, verilen aranın ardından alınan kararı açıkladı. Buna göre, suç vasfı delil durumu, kuvvetli suç şüphesi, sanığın delilleri karartma ihtimalini dikkate alan mahkeme heyeti, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''terör örgütü yöneticisi olmak'' suçlarından Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, diğer taleplerin daha sonra değerlendirileceğini karar bağlayarak, duruşmayı yarına erteledi.

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