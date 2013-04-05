Albay Zeki Üçok, sahte çürük raporu davasında, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sahte çürük raporu davasında kararını açıklayan mahkeme emekli Hakim Albay Zeki Üçok'u 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklardan Murat Tugay Tepe'yi ise 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı

Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 17 sanığın yaklaşık 2,5 yıldır yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Davanın karar celsesinde Üçok'un da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık hazır bulundu.Sanıkların esas hakkındaki savunmalarının tamamlanmasının ardından son sözü sorulan Üçok "Hiç bir suç işlemedim. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.

Yaklaşık 5 saatlik aranın ardından kararını açıklayan mahkeme Üçok'u 4 eylemden cezalandırılmasına karar verirken 52 eylemden beraatına karar verdi.

İddianamede örgüt yöneticiliği ile suçlanan Üçok "örgüt üyesi olmak, yağmaya teşebbüs ve dolandırıcılık' suçlarından 9 yıl 7 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca Üçok'a yaklaşık 13 bin TL de para cezası verdi.

Üçok Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik 'yağmaya teşebbüs' suçlamasından beraat etti. Kararda, "Sanıklar Ahmet Zeki Üçok, Murat Tugay Tepe, Erdem Kılıç, Sibel Çarmıklı ve Can Çarmıklı'nın Aziz Yıldırım'a yönelik yağmaya teşebbüs suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme sanıklardan Murat Tugay Tepe'ye ise, "örgüt kurmak ve yönetmek, yağma, yağmaya teşebbüs" gibi suçlardan 142 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Tepe, hakkında 52 eylemden 'aldığı ceza göz önünde bulundurularak' yakalama kararı çıkartıldı.Mahkeme iş kadını Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı ''suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Dava kapsamında 6 sanığın beraatine karar veren mahkeme 7 sanık hakkında ise çeşitli hapsi cezaları öngürdü.

'Ünlü oyunculara yönelik eylemlerden ceza'

Kararda bazı sanıklar ünlü oyunculara yönelik suçlardan da ceza aldı. Dizi oyuncusu Sinan Çalışkanoğlu'na yönelik yağmaya teşebbüs suçundan sanıklar Murat Tugay Tepe, Erdem Kılıç ve İsmail Es 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Oyuncular Murat Cemcir, İlker Ayrık ve Engin Akyürek'e yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan sanık Murat Tugay Tepe 2 yıl 6'şar ay hapis cezası hapis cezasına çarptırıldı.