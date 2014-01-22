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Tekirdağ'da patlayıcı gömen albay ve binbaşı yakalandı

Dördü askeri personel 10 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından yakalandı, olay yerinde patlayıcı malzeme ile fünye ele geçirildi

22 Ocak 2014 15:37

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi’nde Ankara’da görevli Albay B.T. ile Binbaşı B.Ş.’nin de aralarında bulunduğu dördü askeri personel 10 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalandı. İş makinesi de kullanılan kazı bölgesinde patlayıcı maddeler ile fünye ele geçirildi.

AHT muhabiri Gürhan Gülsoy'un haberine göre Çorlu Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Önerler Köyü mevkiinde bir arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçti. Bunun üzerine kaçak kazının yapıldığı bölgeye giden jandarma ekipleri, bazı kişilerin iş makinesiyle kazı yaptıklarını tespit etti.

Yapılan kazıda bir adet tarihi yapı bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak Ankara’da görevli Albay B.T., Binbaşı B.Ş., Başçavuş R.R., askeri sivil memur M.K.’nın da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda patlayıcı, fünye ve kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarma komutanlığına götürülürken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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