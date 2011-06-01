-ALBAY ÜÇOK TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 01.06.2011 - ''Sahte Çürük Raporu'' davasının tutuklu sanığı Albay Ahmet Zeki Üçok, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında da ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlamasıyla tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, emekli Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde ele geçirilen belgelere ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili cumhuriyet savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulandıktan sonra İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Üçok'un sorgusu tamamlandı. Nöbetçi mahkeme, Üçok'un, eski TCK'nın 147. maddesi uyarınca, ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Üçok, tutuklu bulunduğu Hasdal Cezaevine götürüldü. Adliyenin önünde gazetecilere açıklama yapan Üçok'un avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin ''Sahte Çürük Raporu'' davası kapsamında haksız yere tutuklandığını savunarak, ''Bugün yaşananlar ise aslında müvekkilimizin geçmişte yaşadıklarına ışık tutan olayın başka bir boyutunu gözler önüne seriyor. O da müvekkilimizin altında imzası olmayan, daha önce hiç görmediği ve müvekkilimizle doğrudan ya da dolaylı olarak irtibat kurulmasını sağlayamayacak birtakım dijital dokümanlar üzerinden müvekkilimizin tutuklanmasıdır'' diye konuştu. Avukat Ersöz, Eskişehir'den çıktığı iddia edilen dokümanların şubat ayında emekli Albay Hakan Büyük'ün evinde bulunduğunu fakat şubattan nisan ayına kadar bu dokümanlara dayanılarak hiçbir şekilde soruşturma yürütülmediğini belirtti. Müvekkili Üçok'un, imzası olmayan, belgeyi kendisinin hazırladığı konusunda bir bilirkişi raporu dahi bulunmayan dijital dokümanlara dayalı olarak tutuklandığını savunan Ersöz, dijital dokümanların her türlü manipülatif etkiye açık olduğunu ve bu dokümanlara dayanılarak kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasının ağır bir insan hakları ihlalini oluşturduğunu kaydetti. Avukat Ersöz, şöyle devam etti: ''Sürecin bu şekilde ilerlemesi ve bu dijital dokümanlara dayanılarak suç isnadında bulunulması, bunlara ilişkin tutuklamalara sevk edilme ve bunun sonucunda mahkemeler tarafından tutuklama kararı verilmesi adil yargıya güvenimizi tamamen kaybetmemize neden oluyor. Bu durum, bundan sonraki süreçte, özgürlükler noktasında, Türkiye'nin özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve uluslararası boyutta çok ciddi eleştirilere maruz kalmasına neden olacak. Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamakla görevli askerlerin sahte dokümanlara dayanılarak gözaltına alınması, tutuklanması hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir durumdur.'' ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklanan Albay Ahmet Zeki Üçok, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Sahte Çürük Raporu'' davasında, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''nitelikli yağma'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' gibi suçlardan toplam 129 ile 403 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyor. ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında da dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanan Üçok, 31 Mart 2010'da sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış ve avukatlarının itirazı üzerine daha sonra bu suçtan serbest bırakılmıştı. ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında bugüne kadar aralarında Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da bulunduğu biri emekli 8 muvazzaf subay tutuklanmış oldu.