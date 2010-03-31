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Albay Üçok, Ergenekon'dan tutuklandı

“Sahte çürük raporu” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklandı

31 Mart 2010 03:00

T24 - “Sahte çürük raporu” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok hakkında “Ergenekon” soruşturması kapsamında da tutuklama kararı verildi.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından ifadesi alınan Üçok, sevk edildiği İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesince tekrar sorgulandı.

Mahkeme, Üçok'un “silahlı örgüt üyeliği” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakim Albay Üçok, kararın ardından Maltepe Askeri Cezaevine gönderildi.

Üçok, “Sahte çürük raporu” soruşturması kapsamında da 26 Eylül 2009'da tutuklanmıştı.

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