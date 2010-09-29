-ALBAY ÜÇOK ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANMAYI İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - ''Sahte çürük raporu'' soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 17 sanığın 413 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşmasına, sanık ve avukatlarının taleplerinin değerlendirilmesi için ara verildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan tutuklu sanık Albay Ahmet Zeki Üçok, askeri savcı olduğunu, askeri savcıların görevleriyle ilgili suç işlediklerinde en yakın askeri mahkemede yargılanması gerektiğini belirterek, mahkemenin bu konuda görevsiz olduğunu düşündüğünü kaydetti. Üçok, iddianamede yer alan suçların dolandırıcılık kapsamına girdiğini, cebir ve tehdide yönelik bir suçun yer almadığını, davanın askeri ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Kara ise yargılama yetkisinin mahkemelerine ait olduğunu belirterek, yetkisizlik ve görevsizlik taleplerinin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, bu itirazların değerlendirilmesi için duruşmaya ara verdi.