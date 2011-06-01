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ALBAY ÜÇOK "BALYOZ"DA İFADE VERECEK İSTANBUL (A.A)

01 Haziran 2011 14:53

-ALBAY ÜÇOK "BALYOZ"DA İFADE VERECEK İSTANBUL (A.A) - 01.06.2011 - ''Sahte çürük raporu'' iddialarına ilişkin davanın tutuklu sanığı Albay Ahmet Zeki Üçok, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi.  Albay Üçok, tutuklu bulunduğu Hasdal Askeri Cezaevinden ring aracıyla adliyeye getirilerek, tutukluların kullandığı kapıdan binaya alındı.  Üçok'un ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında özel yetkili cumhuriyet savcısı Hüseyin Ayar'a ifade vermesi bekleniyor.

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