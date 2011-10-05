-Albay Tok "Balyoz"dan tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen iki albaydan biri tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 15. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen iki albayın sorgusu tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, Albay Berker Emre Tok'un ''darbeye teşebbüs etmek'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Sorgulanan diğer albay ise serbest bırakıldı.