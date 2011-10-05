T24 LogoT24 Logo
Gündem

Albay Tok "Balyoz"dan tutuklandı İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2011 23:42

-Albay Tok "Balyoz"dan tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen iki albaydan biri tutuklandı.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 15. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen iki albayın sorgusu tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, Albay Berker Emre Tok'un ''darbeye teşebbüs etmek'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.  Sorgulanan diğer albay ise serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24