-Albay Temizöz'ün tutukluluğuna devam DİYARBAKIR (A.A) - 04.11.2011 - Eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı emekli albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklar emekli albay Cemal Temizöz, Kamil Atağ, Tamer Atağ, Hıdır Altuğ, Fırat Altın ve Adem Yakin hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Kukel Atağ ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan sanıklardan Cemal Temizöz, Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisinin yurt dışı göreviyle ilgili mahkemeye gönderdiği yazıya değinerek, şunları söyledi: ''Bu konuya gerekli özen gösterilsin. Mahkeme delil olarak daha ne istiyor. Eyfel kulesinin altında çektiğim fotoğrafları mı getireyim, yoksa arkadaşlarla çektiğim resimleri mi? Bu evrakı yurt dışından sormanıza gerek yok. Evrakın asıl sahibi Genelkurmay Başkanlığı'dır. Hayali yerlerden ve kimlerden ne cevap gelecek. Devlet bir yere para harcamışsa mutlaka kaydı vardır. Benim yurt dışı görevimi Milli Savunma Bakanlığı'nın 1. Saymanlığı'ndan sorabilirsiniz. Tüm kayıtlar orada mevcuttur.'' Altı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıklayan mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanlığı'ndan sanık Temizöz'ün 02-20 Şubat 1994 tarihleri arasında ''TMR Görevbaşı Eğitim ve Tetkik Görevi'' kapsamında yurt dışına çıktığına dair evrakların bir örneğini, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da söz konusu görev için ayrılan harcırahla ilgili bilgi istenilmesini kararlaştırdı. Mahkeme ayrıca Temizöz'ün o tarihte yurt dışına çıkış ve giriş kayıtlarının Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları'ndan (THY) sorulmasını da karara bağladı. Önceki duruşmada iş adamı Mehmet Ali Altındağ'ın davada tanık veya müşteki sıfatıyla dinlenmek istendiği yönündeki talebini de değerlendiren mahkeme, söz konusu talebin reddine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.