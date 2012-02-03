-Albay Temizöz'ün tutukluğuna devam DİYARBAKIR (A.A) - 03.02.2012 - Eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Kamil Atağ, Tamer Atağ, Hıdır Altuğ, Fırat Altın ve Adem Yakin hazır bulundu. Sanık Temizöz ise raporlu olduğu için duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet Savcısı Levent Kaya, delil dosyasında yer alan ve şuana kadar bulunamayan video kaseti ile ilgili aramanın durdurulmasını, maktul Ramazan Elçi'nin mezarının gerekli araştırmaların yapılması amacıyla 2 Mart 2012 tarihinde açılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, dosyada eksik olan mağdurlara ait ifadeleri okuduktan sonra sanıklara savunma için söz verdi. Sanık Tamer Atak, kendi evinde yapılan aramalarda el konulan kasetleri geri istediğini belirterek, ''Benden 10 kaset aldınız, 9 kaset teslim edildi. Kasetlerden biri yok, o kaseti mi istiyorum. Biz 3 yıldır burada yargılanıyoruz. Savunmamızı yaparken artık tekrarları tekrar ediyoruz''dedi. Sanık Adem Yakin de daha önce örgüt üyesi olduğunu ve birçok infaza şahitlik ettiğini ifade etti. Sanık Kamil Atak ise dosyada somut delil olmamasına rağmen tutuklu yargılandıklarını ileri sürdü. Sanık avukatları, ''KCK Davası''nda 5 sanığın tahliye edilmesine atıfta bulunarak, müvekkillerinin de tahliyelerini istedi. Mahkeme Başkanı Yılmaz, avukatlara, KCK ile bu davanın karşılaştırılmasının doğru olmadığını söyledi. Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından, söz konusu kayıp video kasetinin aranmasının durdurulmasına, tanıklar İsa Ergin ve Halit Acar'ın mahkemede beyanlarının alınması için zorla getirilmelerine karar verdi. Tutuklu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. -CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu- Bu arada davayı izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır adliyesinde bekleyen çok sayıda faili meçhul dosyanın bulunduğunu ifade etti. Tanrıkulu, ''Birçok delil olmasına rağmen hala açılabilmiş davalar yok. Eğer bugün bu dava açılabilmişse Diyarbakır'daki ve bölgedeki avukatların, insan hakları savunucuların ve baroların başarısı sonucudur. Bu dava, devam eden faili meçhul dosyalar bakımından önemli bir dosyadır'' dedi. Diyarbakır'ın tarihi İçkale bölgesinde sürdürülen kazılara da değinen Tanrıkulu, ''Sonuçlarının ne olacağını henüz bilemiyoruz. Gizli olarak yürütülen bir soruşturma. Biran evvel, kayıp yakınlarının beklentisinin sona ermesi bakımından adli tıp incelemesinin sonuçlanması lazım'' diye konuştu.