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Albay Temizöz'ün itirazı reddedildi

Cizre'deki kazılarla ilgili tutuklanan Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz'ün tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi

27 Mart 2009 02:00

Şırnak'ın Cizre İlçesi'ndeki kazılarla ilgili gözaltına alındıktan sonra getirildiği Diyarbakır'da tutuklanarak askeri cezaevine gönderilen Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz'ün tutuklanmasına yapılan itirazı mahkeme reddetti.

Cizre İlçesi'ne bağlı Kuştepe Köyü'ndeki kazılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır'a getirilip Özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi yedek hakimliğince tutuklanan Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz'ün tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi. Albay Temizöz'ün avukatı Hikmet İşler tarafından 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine yapılan itirazda, müvekkilinin görevi gereği sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma ve delilleri karartma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını, tutuklamanın ise sadece bir tedbir olduğunu, bu nedenle ileride telafisi mümkün olmayan durumlarla karşı karşıya kalabilecekleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

İtirazı inceleyen mahkeme, kuvvetli suç şüphesi, mevcut delil durumuna göre sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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