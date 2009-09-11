Albay Temizöz'ün askeri mahkeme talebi reddedildi

Eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz davasında sanık avukatlarının davayı askeri mahkemeye taşıması talebi reddedildi.

Eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına bugün başlandı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ce yapılan yargılama, duruşma salonunun dar oluşu nedeniyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda başladı. Duruşmada, tutuklu sanıklar Albay Temizöz, eski Cizre Belediye Başkanı Atağ, oğlu Tamer Atağ, itirafçılar Adem Yakin, Hıdır Altuğ ve Fırat Altın hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık Kukel Atağ ise, katılmadı.

Sanıkların kimlik tespitinden sonra sanık avukatları mahkeme heyetinden iddianamenin tamamı yerine özetinin okunmasını talep etti.Mahkeme heyeti, avukatların bu talebini reddederken, hazırlanan 104 sayfalık iddianame okunmaya başlandı. İddianamenin bir bölümünün okunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası ara verdi. Duruşma, saat 13.15'de yeniden başlayacak.

Duruşmaya, aralarında Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar'ın da bulunduğu 40'a yakın avukat müdahil olarak katıldı. Sanıkları savunmak üzere de 9 avukat hazır bulundu. Duruşmayı DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sevahir Bayındır ile yakınlarını kaybetmiş bazı vatandaşlar da izledi. Duruşma nedeniyle Diyarbakır Adliye binasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Adliye binası dışındaki araçlar güvenlik nedeniyle kaldırılırken, adliye binasının tamamı ve çevresindeki kaldırımlar dahil güvenlik çemberine alındı. Ana giriş kapısından bugünlük geçişlerine izin verilmeyen adliye personeli de aramadan geçirilerek binanın yan kapısından içeri alındı. Cezaevine ait araçlarla getirilen ve binanın arka kapısından içeri alınan sanıklar yargılamanın yapılacağı 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yerinin dar oluşu nedeniyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna getirildi.

Sanıklar Albay Temizöz, eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ, oğlu Tamer Atağ, itirafçılar Adem Yakin, Hıdır Altuğ ve Fırat Altın (Abdulhakim Güven) ile tutuksuz yargılanan sanık Kukel Atağ'ın yargılanmalarına başlandı. Yer darlığı nedeniyle her sanığın sadece iki yakınının duruşma salonuna girmelerine izin verildi.

İddianameden

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 104 sayfalık iddianame, sanıkların 765 sayılı TCK'nın "Adam öldürmek", "Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak" ve "Adam öldürmeye azmettirmek" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti. Sanıklardan Cemal Temizöz'ün 9, Kamil Atağ'ın 7, Temer Atağ'ın 2, Adem Yakin'in 7, Hıdır Altuğ'un 3, Fırat Altın'ın (Abdulhakim Güven) 6, Kukel Atağ'ın ise bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

İddianamede, sanık Albay Temizöz'ün 1993 yılında Cizre'de "terörle mücadele ediliyor" görüntüsü altında "korucu, itirafçı ve uzman çavuşlardan oluşan bir grup oluşturduğu" savunulmuştu.

"Söz konusu grubun süreç içerisinde asli görevinden ayrılarak, terör örgütü PKK'ya yardım ettiğini değerlendirdiği ya da özel sebeplerden dolayı gözaltına aldıkları kişileri sorguladığı"na yer verilen iddianamede, bu sorgulanan kişilerden bir kısmını öldürdüğü öne sürülmüştü.