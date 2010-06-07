Albay Temizöz'e 'Balyoz' sorgusu

T24- ''Balyoz Planı'' iddiaları soruşturması kapsamında eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz'ün ifadesi alındı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda ''Balyoz planı'' iddiaları soruşturması kapsamında bir başka suçtan tutuklu bulunan eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz'ün ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesinin alınması istendi.

Askeri cezaevinden savcılığa getirilen Temizöz, avukatı Hikmet İşler ile özel yetkili cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Yaklaşık 3 saat süren ifade verme işleminin ardından Temizöz, cezaevine götürüldü.

Temizöz'ün ifadesinin özel kuryeyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta görevli 4 muvazzaf albayın daha ifadesi alınmıştı.