Albay Temizöz Diyarbakır'da

Jandarma komutanı gözaltında

Cizre'de sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan kemiklerle ilgili olarak Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz, Kayseri Askeri Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından Diyarbakır'a gönderildiği belirtildi.Albay Temizöz'ün Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde görev yaptığı 1993-96 yılları arasındaki dönemde kaybolan kişiler ile ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi.Temizöz, bugün saat 10.30'da DSİ 12'nci Bölge Müdürlüğü'nde yapılan Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen törene katılmış, törende ödül alan 2 öğrenciye plaket vermişti.