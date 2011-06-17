-ALBAY TEMİZÖZ DAVASINDA TAHLİYE YOK DİYARBAKIR (A.A) - 17.06.2011 - Kayseri eski Jandarma Komutanı Emekli Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklar emekli Albay Cemal Temizöz, Kamil Atağ, Tamer Atağ, Fırat Altın, Hıdır Altuğ ve Adem Yakin hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Cemal Temizöz, İstanbul'da görülen Balyoz Davası'nda da yargılandığını hatırlatarak, ''Tamamı tarlaya ekilen sahte belgelerle bir hukuk cinayetinin işlendiğini hep beraber görüyoruz'' dedi. Sahte bilgisayar çıktılarıyla dosyaların hazırlandığını ileri süren Temizöz, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin nasıl bir değişime zorlandığını tarih gösterecek. Bizim üzerimizden manevra yapılıyor. Bütün yürütülen davaların bu davada olduğu gibi tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Korucular patır patır dökülüp, seçimlerde BDP'ye katıldı. Bölgede öyle bir rüzgar esiyor ki kimsenin karşı koyacak durumu yok. Tutukluluktan ziyade esaret altındayım. Özgürlüğümün verilmesini talep ediyorum.'' Sanık Temizöz, konuşmasını şair Mehmet Akif Ersoy'un ''Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır'' sözleriyle tamamladı. Sanık Kamil Atağ ise Cizre'de mallarına saldırılar düzenlendiğini ve kimsenin buna engel olmadığını ileri sürdü. Kendisiyle ilgili somut deliller varsa cezasını çekmeye hazır olduğunu ifade eden sanık Atağ, ''Devlet, 1990'lı yıllarda bize 'arkanızdayız' demişti. Şimdi evimize saldırı yapılıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Beni bir daha buraya çağırmayın. Gelirsem kendimi kaybederim'' dedi. Sanık Adem Yakin de dava dosyasında kendisiyle ilgili olarak 'terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü' ifadesinin yer aldığını belirterek, ''Bu belgeyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı ve Terörle Mücadele Şubesi yetkililerinde onur varsa gelip benim karşımda böyle bir iddiada bulunurlar'' diye konuştu. Yakin'i bu sözlerinden dolayı uyaran Mahkeme Başkanı Yılmaz, ''Konuşmana dikkat et. Hakaret içeren kelimeler kullanma'' dedi. Yakin, tutuklu kaldığı cezaevinde çok hırpalandığını ve psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Diğer sanıklar Tamer Atağ, Fırat Altın ve Hıdır Altuğ da tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerini dinleyen mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, ayrıca, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Cizre'de o dönem görev yapan Başkomiser Muharrem Durmaz ve emekli Albay Arif Doğan'ın da aralarında bulunduğu bazı tanıkların dinlenilmesi için yazılan müzekkerenin cevabının beklenilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.