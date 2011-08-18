-Albay Sedat Özüer adliyede İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanık arasında bulunan Albay Sedat Özüer, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine getirildi. Albay Özüer, İstanbul Merkez Komutanlığına ait bir araçla Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine giriş yaptı. Özüer ile ilgili işlemlerin, davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde çalışıyor olması nedeniyle burada yapılacağı öğrenildi.