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Albay Öz’ün davasında görevsizlik kararı

Hrant Dink’in öldürülmesinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle Albay Ali Öz hakkında açılan davada, görevsizlik kararı çıktı.

04 Ocak 2009 02:00

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle dönemin Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz’ün de aralarında bulunduğu 8 asker hakkında açılan davada, mahkemeden görevsizlik kararı çıktı.

Trabzon 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Şevki Uluçam, 8 askerin “görevi ihmal” suçundan değil, “görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçundan yargılanması gerektiğine dair görüş bildirdi.

Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren söz konusu suç kapsamındaki yargılamalar, bir üst mahkeme olan Asliye Ceza Mahkemesi’nde olduğu için Sulh Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı aldı.

Davanın hangi mahkemede görüleceği Nöbetçi Asliye Cez Mahkemesi’nin kararıyla kesinleşecek.

Hakim Şevki Uluçam, daha önce de görevi ihmal suçlamasıyla haklarında dava açılan Jandarma Astsubay Okan Şimşek ve Uzman Çavuş Veysel Şahin’in dosyası hakkında görevsizlik kararı vermiş, savcının itirazı üzerine 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi bu kararı bozmuştu.

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